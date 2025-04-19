SEVGİ GÜLDOĞAN

İletişimci ve yazar Ümit Alan, kaleme aldığı analizde bu olasılığı değerlendirerek, OpenAI'ın bu hamlesinin sadece rakiplere bir meydan okuma olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Alan'a göre, yeni bir sosyal ağ, OpenAI için eşsiz bir veri kaynağı anlamına gelebilir ve bu da yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynayabilir.

"Ultra Her Şey Dahil" Yeni Medya Çağı

Alan, yazısında yeni medya ortamını "ultra her şey dahil" konseptine benzeterek, yapay zeka ve sosyal medya platformlarının giderek iç içe geçtiği bir döneme girildiğini ifade etti. X'in Grok AI entegrasyonu ve Meta'nın ChatGPT'ye rakip bir model geliştirme çabalarını hatırlatan Alan, bu gelişmelerin kaçınılmaz bir dönüşümün işareti olabileceğini belirtti.

Veri Rekabeti ve Kullanıcı Hakları

OpenAI'ın sosyal medya kurma fikrinin ardındaki temel motivasyonlardan birinin, rakiplerinin elindeki büyük veri avantajını kırmak olduğu düşünülüyor. Mevcut yapay zeka modellerinin internetteki verilerle eğitildiğini hatırlatan Alan, yeni ve organik veri setlerine ulaşmanın maliyetli ve dışa bağımlılığı artıran bir süreç olduğunu kaydetti. OpenAI'ın kendi sosyal medya platformu sayesinde bu veri akışını kontrol etme ve kullanıcıların platformda daha fazla etkileşimde bulunmasını sağlama potansiyeli taşıdığına dikkat çekildi. Ancak Alan, veri hakları konusunda yeterli bilince sahip olmayan kullanıcıların bu rekabette kaybeden taraf olabileceği uyarısında bulundu.