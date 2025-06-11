Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Kızılay'ın kuruluşunun 157'inci yıl dönemini sosyal medya hesabından kutladı.

"Türk Kızılayı 157 yaşında"

Başkan Ercan'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "İyilik çınarımız Türk Kızılay’ı 157 yaşında Afette, savaşta, yoksullukta, kan ihtiyacında; nerede bir insanlık imtihanı varsa Kızılay’ımız hep orada. Kökleri iyiliğe, gövdesi vefaya, dalları ümide uzanan iyilik çınarımız Kızılay tam 157 yıldır mazlumun, mağdurun, yaralının ve yoksulun yanında. Merhamet, sevgi ve iyilik dolu nice yaşlara." diye konuştu.

Kızılay Ne Zaman Kuruldu?

Türk Kızılayı, Osmanlı döneminde kurulmuş, Türkiye'nin en köklü ve en büyük insani yardım kuruluşudur. Kuruluş tarihi ve tarihçesi oldukça anlamlıdır.

Osmanlı Dönemi (1868 – 1923)

1864 Cenevre Sözleşmesi ile savaş sırasında yaralılara taraf gözetmeden yardım edilmesi ilkesine dayanarak kurulmuştur.

İlk adıyla "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" olarak askerî yardımlaşma amacı taşıyordu.

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve 93 Harbi gibi savaşlarda yaralı ve hasta askerlere büyük yardım sağladı.

1877'de adı "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti" olarak değiştirildi.

(Hilal-i Ahmer, “kırmızı hilal” anlamına gelir ve Kızılhaç’ın Müslüman dünyasındaki karşılığıdır.) 'Bu İstibdat Yıkılacak, Ona Kulluk Edenler Dahi Şükredecek' İçeriği Görüntüle