Sivas Belediyesi X Hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Muhsin Yazıcıoğlu Futbol Turnuvası’nda Şampiyon Belli Oldu. Belediyemiz tarafından düzenlenen İlkokullar Arası Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu Futbol Turnuvası büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir ay boyunca minik futbolcuların kıyasıya mücadelelerine sahne olan turnuvanın finalinde Vali Aydın Güçlü İlkokulu ve Lütfi Abay İlkokulu karşı karşıya geldi. Taraftarların yoğun ilgisiyle oynanan karşılaşmayı Vali Aydın Güçlü İlkokulu kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

İkinci: Lütfi Abay İlkokulu,

Üçüncü: Namık Kemal İlkokulu, Dördüncü: Mimar Sinan İlkokulu oldu.

48 takımın mücadele ettiği turnuvanın sonunda ödül töreni düzenlenerek dereceye giren okullara kupaları ve madalyaları takdim edildi. Ayrıca sporculara Sivasspor forması hediye edildi.

Başkanımız Dr. Adem Uzun törende yaptığı konuşmada “Çocuklarımızın spora olan ilgisi bizleri gururlandırıyor. Bu tür etkinliklere devam edeceğiz. İlerleyen günlerde Futbol Yaz Okulu kayıtlarına başlayacağız. Katılan tüm öğrencilerimizi kutluyor, öğretmenlerimize ise teşekkür ediyorum” dedi."

Muhsin Yazıcıoğlu Futbol Turnuvası’nda Şampiyon Belli Oldu ⚽🏆



Belediyemiz tarafından düzenlenen İlkokullar Arası Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu Futbol Turnuvası büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.



Yaklaşık bir ay boyunca minik futbolcuların kıyasıya mücadelelerine sahne olan… pic.twitter.com/yMOQYzEB15 — Sivas Belediyesi (@sivasbeltr) June 11, 2025