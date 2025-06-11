14 Haziran’da Ankara’da önemli bir etkinlik gerçekleşecek. Cumhuriyet’in değerlerini ve Mustafa Gazalcı’nın hayatını anlatan “Cumhuriyette Bir Yolculuk: Mustafa Gazalcı’nın Yaşam İzleri” adlı söyleşi, saat 14:00’te başlayacak.

Etkinlikte konuşmacı olarak Erol Atıcı, Nazım Mutlu ve Münevver Oğan yer alacak. Cumhuriyet tarihine ışık tutacak bu anlamlı söyleşi, katılımcılara Mustafa Gazalcı’nın yaşamı ve Cumhuriyet değerleri üzerine önemli bilgiler sunacak.

Ankara’daki kültür ve tarih meraklıları için kaçırılmayacak bu etkinlik, Cumhuriyet’in temel ilkelerini ve bu yolda yürüyen değerli isimlerin izlerini anlamak için eşsiz bir fırsat olacak.