Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Tıp dünyasının önemli ve başarılı ismi Prof. Gazi Yaşargil'in hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

"Yüzyılın en iyi beyin cerrahı"

Başkan Kasap'ın Prof. Gazi Yaşargil, hakkında yaptığı paylaşım şöyle: "Tıp dünyasına beyin cerrahisinde birçok katkısı olan, Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı olarak anılan Beypazarlı kıymetli hemşehrimiz Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tıp camiasına başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.

Prof. Gazi Yaşargil Kimdir?

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, modern mikronöroşirürjinin (mikrocerrahinin) kurucusu ve öncüsüdür. Beyin ve sinir cerrahisi alanında dünya çapında büyük saygı gören bir bilim insanıdır ve birçok otorite tarafından "yüzyılın beyin cerrahı" olarak anılmaktadır.

Uluslararası Tanınma ve Ödüller

Amerikan Beyin Cerrahları Birliği (AANS) tarafından “yüzyılın beyin cerrahı” seçildi.

Dünya genelinde çok sayıda üniversite ve tıp kurumundan fahri doktoralar aldı.

1990'lı yıllarda ABD'ye davet edildi ve uzun süre Arkansas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalıştı.