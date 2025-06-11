Ankara'nın en önemli sanat duraklarından biri olan Fırça Sanat Galerisi, Haziran ayında iki sanatçının eserlerine ev sahipliği yapacak. Fadime Yücel'in “İnsan Ne İçin Yaşar” ve Ayşe Avşar'ın “Hakikat, Rüyalar ve İzler Üzerine” başlıklı kişisel sergileri, 13 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında Fırça Sanat Galerisi'nin A ve B salonlarında sanatseverlerle buluşacak.

Her iki sergi de insanın varoluşsal sorgulamalarına ve içsel dünyasına ışık tutarken, sanatseverleri düşündürmeye ve hissettirmeye davet ediyor. Fadime Yücel, figüratif anlatım diliyle insanın yaşamla olan bağını irdeleyen eserlerini sunarken; Ayşe Avşar, düşsel anlatım biçimleriyle hakikatle rüyalar arasındaki ince çizgide iz bırakan kompozisyonlar kuruyor.

Sergilerin açılış kokteyli, 13 Haziran Cuma günü saat 18.00 - 20.00 arasında gerçekleştirilecek. Sanatçılarla birebir sohbet etme ve eserleri yakından inceleme fırsatı sunan bu davet, tüm sanat dostlarını bekliyor.