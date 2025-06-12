Bayram boyunca, 167 bin 435 yolcu Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini, 172 bin 779 yolcu ana hat ve bölgesel trenleri kullandı. Kent içi demiryolu ulaşımını tercih eden yolcu sayısı ise 2 milyon 442 bin 968 olarak kaydedildi.

Konu ile alakalı TCDD Taşımacılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Kurban Bayramı tatili süresince; 167 bin 435 yolcu YHT’leri, 172 bin 779 yolcu ana hat ve bölgesel trenleri, 2 milyon 442 bin 968 yolcu ise kent içi ulaşımda demiryolları ile seyahati tercih etti. Toplamda milyon 783 bin 182 vatandaşımız bayram neşesini demiryolu ile yaşadı. Siz değerli yolcularımız ile birlikte daha nice güzel bayramlar yaşamak dileğiyle"

Kurban Bayramı tatili süresince;



🚄167 bin 435 yolcu YHT’leri,

🚂172 bin 779 yolcu ana hat ve bölgesel trenleri,

🚈2 milyon 442 bin 968 yolcu ise kent içi ulaşımda demiryolları ile seyahati tercih etti.



Toplamda 2️⃣ milyon 783 bin 182 vatandaşımız bayram neşesini demiryolu ile… pic.twitter.com/stSqOzGu1i — TCDD Taşımacılık (@TCDDTasimacilik) June 11, 2025