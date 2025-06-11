GONCAGÜL KONAŞ

Fahri (geçici) Kur’an Kursu öğreticilerinin yıllardır süren kadro mücadelesi, 27 Mayıs 2025 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda dört milletvekili tarafından yeniden gündeme taşındı. Meclis’te yapılan açıklamaların ardından geçen iki haftada herhangi bir somut adım atılmaması, öğreticilerin tepkisine neden oldu. Platform temsilcileri, yetkililere “Artık söz değil, kadrolu bir gelecek istiyoruz.” çağrısını yineledi.

“NET BİR TAKVİM BEKLİYORUZ”

Fahri (Geçici) Kur’an Kursu Öğreticileri Platformu Başkanı Saliha Şentürk, 27 Mayıs oturumunun ardından geçen sürede hâlâ bir gelişme yaşanmamasını eleştirerek, “Aradan iki hafta geçti ama hâlâ somut bir adım atılmış değil. 15 yıldır görev yapan, her yıl KPSS, DHBT ve mülakat sarmalından geçen binlerce kadın öğretici, güvencesiz, eksik sigortalı ve düşük ücretle çalıştırılıyor.” dedi. Şentürk, bu durumun artık vicdanları yaraladığını ifade etti.

TBMM’DE DÖRT VEKİLDEN KADRO ÇAĞRISI

27 Mayıs 2025’teki TBMM oturumunda, dört milletvekili fahri öğreticilerin kadro talebine destek verdi. Konuya dair açıklamalarda bulunan milletvekilleri, mevcut uygulamaları adaletsizlik olarak nitelendirdi.

- Selçuk Özdağ, fahri öğreticilerin uzun yıllardır hak ettikleri kadroları alamadıklarına dikkat çekerek, “Cüzi maaşla köle gibi çalıştırılan fahri öğreticilere neden hâlâ hakları verilmiyor?” diye sordu.

- Erhan Usta, “Bu kadar adaletsizlik olmaz. Bu insanların sosyal güvencesi bile tam değil. Kadro sorunu bir an önce çözülmeli.” ifadelerini kullandı.

- Mustafa Kalaycı, öğreticilerin SGK prim günlerine dayalı olarak tecrübe esas alınarak kadroya alınması gerektiğini belirtti.

- Rıdvan Uz ise fahri öğreticilerin sendikasız, güvencesiz çalışmasına ilişkin, “ciddi, yapısal bir sorundur ve derhâl giderilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Platform Başkanı Saliha Şentürk, kısa süre içinde TBMM’ye sunulması beklenen 10. Yargı Paketine fahri öğreticilere ilişkin düzenlemenin mutlaka dahil edilmesi gerektiğini belirterek, “Bu paket bizim için hayati önem taşıyor. Eğer bu fırsat kaçarsa, yıllardır süren mücadelemiz bir kez daha ertelenmiş olacak.” dedi.

TALEPLER NET

Platform adına konuşan Saliha Şentürk talepleri şu şekilde sıraladı:

- SGK prim günleri baz alınarak tecrübeye dayalı kadro verilmesi

- Aylık 8-9 gün yatırılan sigortaların 30 gün üzerinden yatırılması

- Emeklilik ve sosyal güvence hakkının sağlanması

- Kadro verilirken görevde olup olmama durumuna bakılmaması

“ADALET TECELLİ ETMELİ”

Platformun yıllardır verdiği mücadeleye dikkat çeken Şentürk, şimdiye dek 28 soru önergesi, 4 kanun teklifi ve çok sayıda etkinlik, ziyaret ve basın açıklamasıyla haklarını aramaya devam ettiklerini söyledi. Kadınların aileyi ayakta tutan temel unsur olduğunu sıkça dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Şentürk, “Diyanet’in emektar kadınları olarak soruyoruz: 15 yıldır neden görmezden geliniyoruz?” diye konuştu.

DÖRT PARTİ KANUN TEKLİFİ VERDİ

Platformun kadro talebine bugüne kadar dört siyasi parti destek verdi. Kanun tekliflerinin tarihleri şöyle:

Yeniden Refah Partisi – 24 Ocak 2024

Saadet–Gelecek Partisi – 20 Mayıs 2024

DEVA Partisi – 31 Ekim 2024

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) – 11 Kasım 2024

“SÖZLER VERİLDİ, YERİNE GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Saliha Şentürk, “Fahri öğreticiler artık seçim malzemesi olmak istemiyor. Herkesin hakkı verildi, bir tek biz dışarıda bırakıldık. Adalet artık tecelli etsin.” diyerek, 10. Yargı Paketi’ne kadro düzenlemesinin mutlaka eklenmesi gerektiğini ifade etti.