Ankara’nın Çankaya bölgesinde gece saatlerinde gerçekleştirildiği iddia edilen sokak köpeği toplama operasyonu, hayvan hakları savunucularının ve çevredeki esnafın tepkisine neden oldu; X platformunda yayılan ihbarlar üzerine bölgeye gelen gönüllüler, iki köpeğe tüf tüf sıkıldığını ifade ederken, esnafın müdahalesiyle köpeklerin teslim edilmediği ve hayvan hakları savunucuları tarafından kliniğe götürüldüğü bildirildi.

Mansur Yavaş'a tepki!

Yaşanan bu olay sonrası, sosyal medya üzerinden tepkiler kısa sürede büyüdü. Bazı Hayvan Hakları Savunucuları, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Bir savunucu tarafından yapılan açıklamada, "Ya siz ne çeşit insanlarsınız? Bu saatte toplama yapmaya mı geldiniz? Uyan Ankara! Yıllardır kısırlaştırma yapmak için uğraşmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş bu saatte hayvanların nefesine çökmeye gelmiş! Yeter be yeter!" ifadelerini kullandı

"Ferdi Zeyrek'in anısına saygınız olsun!"

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayvansever kimliği ve sokak hayvanlarına dokunmaması hatırlatılarak, sosyal medyada “Ferdi Zeyrek’i yeni toprağa verdik, anısına saygınız olsun! Biraz feyz alın yaptıklarından!” ve “Yıllardır mahallesinde yaşayan herkesin evladı olan bu çocukları gece yarısı toplamaya gelip nefesine çökmek ne demek, açıklayın! Belediye başkanınız haddini fazlasıyla aştı! Ankaralılar olarak istemiyoruz! Yeter be!” gibi tepkilere yer verildi.