Açıklamaya göre, yüksek teknolojiye sahip F-35 savaş uçağını kullanan pilot, fırlatma sistemini kullanarak kazadan güvenli şekilde kurtuldu. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı kontrollerden geçirildiği bildirildi.

Kazaya İlişkin Soruşturma Başlatıldı

Kazanın nedenine ilişkin detaylı bir bilgi verilmezken, olayın soruşturulmaya başlandığı kaydedildi. ABD Donanması, olayla ilgili kapsamlı teknik incelemenin devam ettiğini duyurdu.

F-35 Savaş Uçağı Nedir?

F-35 Lightning II, gelişmiş radar sistemleri ve görünmezlik teknolojisi ile bilinen beşinci nesil çok amaçlı savaş uçağıdır. ABD'nin önde gelen savunma sanayi projelerinden biri olan F-35, hava üstünlüğü ve kara saldırı kabiliyetini bir arada sunar. Bu nedenle, yaşanan her kaza dünya genelinde dikkatle takip edilmektedir.