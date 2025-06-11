İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vefatıyla tüm Türkiye’yi yasa boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için duygusal bir mesaj yayımladı. Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda İmamoğlu, Zeyrek'in vizyonu, çalışma azmi ve insan odaklı belediyecilik anlayışına dikkat çekti.

"Ferdi Zeyrek, Cumhuriyet ve Demokrasi Sevdalısı Bir Yiğitti"

İmamoğlu, Ferdi Zeyrek’in Manisa’ya hizmet tutkusu ve yüksek enerjisiyle örnek bir belediye başkanı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Kadim Manisa ve önemli ilçeleri için yola çıkmış, oy veren-vermeyen herkesin başkanı olmuş, partizanlığın zerresini taşımayan, Cumhuriyet, demokrasi ve Atatürk sevdalısı bir yiğidi görmüştüm karşımda.”

Zeyrek ile yaptığı görüşmelerdeki izlenimlerini de aktaran İmamoğlu, Zeyrek’in görev aşkı ve halkla kurduğu samimi bağdan övgüyle söz etti. Onunla geçirdiği son anı da duygusal satırlarla paylaştı:

“Silivri ziyaretindeki güç veren kucaklaması, başını omzuma koyarak 'Seni asla yalnız bırakmayacağız' deyişi ve o güzel ruhu asla unutulmayacak.”

“Ferdi Zeyrek Birleştirici Siyasetin Simgesiydi”

Ekrem İmamoğlu, Zeyrek’in yalnızca Manisa için değil, tüm Türkiye için ilham kaynağı bir lider olduğunu belirterek, onun yaşam biçiminin ve siyaset anlayışının örnek alınması gerektiğini ifade etti:

“Siyaseti amaç değil, hizmete araç gören, adaletli, güleryüzlü, birleştirici bir anlayışın sembolüydü. Ferdi Zeyrek, en çok ihtiyaç duyduğumuz anda bir olmanın, birlikte olmanın önemini bize yaşattı.”

“Ruhu Şad Olsun, Mekânı Cennet Olsun”

Mesajını "Seni hiç unutmayacağız, mekânın cennet olsun, ruhun şad olsun!" sözleriyle tamamlayan Ekrem İmamoğlu, Ferdi Zeyrek’in Türk siyasetine ve yerel yönetime büyük izler bıraktığını vurguladı.

Bir Yiğidin Ardından…



Ferdi Zeyrek Başkanımız; Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup ziyaretime geldiğinde Manisa için aldığı sorumluluğun heyecanını ve başarma arzusunu bedeninde, ruhunda taşıyordu. Kucaklaştığımızda yüksek enerjisini ve coşkusunu hissettim.



Başarma arzusu… pic.twitter.com/pk80BuOmpb — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 11, 2025