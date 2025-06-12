Kurban Bayramı tatili boyunca yollarda adeta bir "ceza seferberliğine" dönüşen ve sürücülerin tepkisini çeken yeni nesil yerli radar sistemi "Trafidar" Cihazların gerekli uluslararası teknik uygunluk sertifikalarına sahip olmadığını öne sürüldü.

Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği, bu radarların kestiği cezaların hukuken geçersiz olabileceğini, çünkü cihazların gerekli uluslararası teknik uygunluk sertifikalarına sahip olmadığını, bu nedenle bayramda ceza yiyen milyonlarca sürücü için itiraz ve ceza iptaline gidebileceklerini söyledi.

SERTİFİKASI OLMAYAN RADAR

Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil, Trafidar sisteminin temel bir eksiğine dikkat çekti. Yeşil'e göre, bu tür hız tespit cihazlarının uluslararası alanda geçerli olabilmesi için bazı kritik sertifikalara sahip olması zorunlu.

İşte o eksik olduğu iddia edilen ve cezaları geçersiz kılabilecek belgeler:

IP Sertifikası: Cihazın toza, suya, düşmeye ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklılığını kanıtlayan belge.

EMC Sertifikası: Cihazın, çevresindeki diğer elektronik sistemlerden etkilenmediğini ve onları bozmadığını gösteren elektromanyetik uyumluluk belgesi.

Diğer Sağlık Sertifikaları: Yaydığı ışınların ve sinyallerin canlılara ve doğaya zarar vermediğini belgeleyen raporlar.

Bilal Yeşil, "Bu belgeler, bu sertifikalar yoksa o cihazı yasal olarak kullanamazsınız," diyerek, bu eksikliklerin mahkemelerde cezaların iptali için yeterli bir gerekçe oluşturabileceğini vurguladı.

SULH CEZA HAKİMLİĞİ

Bayramda Trafidar tarafından ceza kesilen sürücüler ne yapmalı? Hukukçulara göre, itiraz yolu açık. Cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, cezanın kesildiği yerdeki Sulh Ceza Hakimliği'ne bir dilekçe ile itirazda bulunulabilir. İtiraz dilekçesinde, cezanın kesildiği cihazın gerekli teknik sertifikalara sahip olup olmadığının sorulması ve bu durumun tespiti halinde cezanın iptal edilmesi talep edilebilir.