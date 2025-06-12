Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ve ses kaydı tartışmalarının ardından, 19 Mart'tan bu yana, Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 12 Haziran (bugün) ziyaret edecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 yılında gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay, hem sonuçları hem de sonradan ortaya çıkan ses kayıtlarıyla uzun süre siyaset gündemini meşgul etti. Özgür Özel’in genel başkanlığa seçilmesiyle sonuçlanan kurultay süreci, Kılıçdaroğlu dönemi için bir kapanışı simgelerken, ardından kamuoyuna sızan telefon konuşmaları yeni tartışmaları da beraberinde getirmeye devam etti.

2023’ün sonbaharında yapılan kurultayda, “değişim” sloganıyla yola çıkan Özgür Özel, uzun yıllar partiyi yöneten Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı aday oldu. Kurultayın ilk turunda Kılıçdaroğlu önde çıksa da salt çoğunluk sağlanamadı. Bu turdan sonra kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun yarıştan çekilmeyi düşündüğü ve yakın çevresiyle bu konuyu değerlendirdiği konuşulmaya başlandı.

Ses Kaydı Sızdı: Ne Konuşuldu?

Kurultaydan aylar sonra, sosyal medyada yayılan bir ses kaydında, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında geçen bir telefon konuşması kamuoyuna yansıdı. Kayıtta, Kılıçdaroğlu’nun kurultayın ilk turundan sonra yarıştan çekilme niyetini Ekrem İmamoğlu ile paylaştığı, İmamoğlu’nun ise bu konuda görüşlerini dile getirdiği duyuluyor. Kayıtta çarpıcı ya da yasa dışı bir unsur bulunmazken, konuşmanın içeriği Kılıçdaroğlu’nun kurultay gecesi yaşadığı tereddütleri ve karar sürecini doğruluyor.

Sesin daha net duyulduğu bölümde İmamoğlu’nun, “Eğer çekilme yönünde karar verirseniz, bunu bir strateji dahilinde yapmalıyız” tarzında ifadeler kullandığı dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu ise "çekilme eğiliminde olduğunu" ifade ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu yeniden başkan mı olmak istiyor?

Öte yandan, parti içindeki etkisi hâlâ güçlü olan Kılıçdaroğlu, zaman zaman CHP tabanında ve yönetim kademelerinde tartışma konusu olmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa aday olma isteği bulunduğu kulislerde sıkça dile getiriliyor. Bu olasılık partide farklı görüşleri beraberinde getirirken, bazı CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun yeniden liderliğe dönmesini destekliyor, bazıları ise yeni bir dönemin önünün açılması gerektiğini savunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun Silivri'deki İmamoğlu ziyaretinde ne konuşulacağı ise büyük merak konusu. Görüşmede hem Türkiye siyasetine dair genel değerlendirmelerin hem de CHP’nin geleceğine ilişkin stratejik konuların ele alınması beklenirken, kurultay süreci ve ses kayıtları tartışmalarının da konuşulması bekleniyor.