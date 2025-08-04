Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 17 Şubat 2016’da Ankara Merasim Sokak’ta gerçekleştirilen bombalı saldırıyı anan bir görsel paylaşarak, devletin üniter yapısına karşı girişimlere sert tepki gösterdi. “Türk Milleti Unutmaz” notuyla yapılan paylaşımda, saldırıda hayatını kaybeden 29 kişinin hatırlatıldığı görsel dikkat çekti.

PKK bağlantılı TAK örgütü tarafından 17 Şubat 2016’da Ankara’da düzenlenen bombalı saldırının üzerinden yıllar geçse de, saldırının toplumsal hafızadaki yeri hala tazeliğini koruyor. Zafer Partisi, bu saldırıyı anımsatan bir paylaşım yaparak, devletin temel yapısına yönelik girişimlere karşı uyarılarda bulundu.

Ümit Özdağ’ın açıklamasında, “Kardeşlik Komisyonu” adıyla kurulan bazı yapıların, Türk Devleti’nin üniter ve laik yapısını tartışmaya açabilecek bir zemin oluşturduğuna dikkat çekildi. Özdağ, “Bu platform, terörle bağlantılı siyasi çevrelerin önünü açarken; Türk milletinin bütünlüğünü savunan kişi ve kurumların susturulmaya çalışıldığı bir yapıya dönüşüyor,” ifadelerini kullandı.

Toplumun ortak adalet duygusunun zedelendiğini belirten Özdağ, “Kimlerin hesap vermesi gerekirken korunup kollandığını, kimlerin halk adına konuşması gerekirken susturulduğunu Türk milleti açıkça görmektedir,” dedi.