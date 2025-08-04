Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulması planlanan yeni komisyon için isim önerisini kamuoyuyla paylaştı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin önerdiği ismin “Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu” olduğunu açıkladı.

Emir, komisyonun adının sadece bir başlık değil, aynı zamanda işleyişin yönünü ve hedefini yansıtması gerektiğini belirterek, “Demokrasi ve adalet olmadan kardeşlik ve toplumsal barış inşa edilemez” dedi. Komisyonun adında toplumsal mutabakat vurgusunun yer almasının da önemli olduğunu ifade etti.



CHP, komisyonun demokratik ilkeler doğrultusunda çalışması, alınacak kararların nitelikli çoğunlukla (üçte iki) kabul edilmesi ve tüm süreçlerin şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğini savunuyor. Emir ayrıca, komisyonun kendi gündemini belirleme yetkisinin olması gerektiğini dile getirdi.

AK Parti’nin komisyona “Terörsüz Türkiye Komisyonu”, MHP’nin ise “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” adını önerdiği, DEM Parti’nin de “Barış ve Demokratik Toplum Komisyonunu sunduğu biliniyor.

Komisyonun ilk toplantısının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Burada komisyon isminin belirlenmesi yönünde partiler arasında bir oylama yapılabileceği ifade ediliyor.