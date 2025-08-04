Paşa, Türkistan’da Bolşeviklere karşı bağımsızlık mücadelesi veren yerel halkla birlikte savaşırken şehit düştü. Ölümünden bir gün önce, 3 Ağustos’ta bizzat saldırıya öncülük ettiği ve son kurşununa kadar savaştığı anlatılıyor.

Enver Paşa kimdir?

1881 yılında İstanbul’da doğan Enver Paşa, Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra kısa sürede Osmanlı ordusunda yükseldi. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanında etkin rol oynayan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önemli liderlerinden biri haline geldi.

1913’te Babıali Baskını’yla iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki hükümetinde Harbiye Nazırı (Savaş Bakanı) oldu. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Almanya safında savaşa girmesinde başrol oynadı. Savaşın özellikle Sarıkamış Harekatı’ndaki büyük hezimet, onun en çok eleştirilen kararlarından biri olarak tarihe geçti.

Savaşın ardından Almanya’ya kaçan Enver Paşa, daha sonra Sovyetler’e karşı mücadele eden Müslüman halklara destek vermek için Orta Asya’ya geçti. Türkistan’da kurmak istediği “Yeni Turan” hayalini gerçekleştiremeden, 41 yaşında hayatını kaybetti.

Mezarı nerededir?

Enver Paşa’nın naaşı, 1996 yılında Tacikistan’dan Türkiye’ye getirilerek İstanbul’daki Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedildi. Her yıl ölüm yıldönümünde anılan Enver Paşa, tarihçilerin ve siyasetçilerin tartışmalı ama etkili figürlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.