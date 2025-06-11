Aynı zamanda Misli, 2026-2027 sezonundan itibaren iki sezon boyunca Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na da sponsorluk desteği verecek.

Misli Logosu, Erkek ve Kadın Futbol Takımı Formalarında Yer Alacak

Anlaşma kapsamında Misli logosu, Beşiktaş Erkek Futbol Takımı’nın formalarında 2025-2026, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında; Kadın Futbol Takımı’nın formalarında ise 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında sol kolda yer alacak.

Misli, sunduğu yenilikçi dijital bahis deneyimiyle sporseverler arasında hızla büyüyen bir platform olurken, Türk sporuna olan desteğini Beşiktaş gibi köklü bir kulüple iş birliğini güçlendirerek sürdürüyor.

“Beşiktaş’la Aynı Yolda Yürümekten Gurur Duyuyoruz”

Misli'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beşiktaş’ın köklü tarihi, güçlü taraftarı ve rekabetçi ruhuyla yeni sezonda önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

Misli daha önce de 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Beşiktaş’ın resmi bahis sponsoru olmuştu. Yeni anlaşmayla birlikte bu güçlü ortaklık yeniden hayata geçirilmiş oldu.