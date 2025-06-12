Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin, kütüphane, etüt salonu, teknoloji salonu, internet erişimi ve kafeterya gibi alanlardan ücretsiz sağlanabileceği Demetevler Cemre Parkı içinde bulunan Kişisel Gelişim Merkezini hayata geçirdi.

Başkentli öğrencilerin sınava hazırlandıkları süreçte her türlü imkan sağlayabilecekleri Kişisel Gelişim Merkezi'nde ev konforunda dilediği şekilde ders çalışabilecek.

"Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz"

ABB'nin konuya ilişkin paylaşımı ise şöyle: "Sevgili Gençler; Demetevler Cemre Parkı içerisinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik açılan “Kişisel Gelişim Merkezi” kütüphane, etüt salonu, teknoloji salonu, internet erişimi ve kafeterya ile ücretsiz hizmet vermeye devam ediyoruz. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla; Zaman yönetimi, meslek seçimi ve stresle baş etme yöntemleri gibi konularda seminer ve atölye çalışmaları da düzenleniyor. Aydınlık geleceğe giden yolda her zaman yanınızdayız.‍‍‍" denildi.