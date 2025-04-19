Sfishta, Rus ordusunun son üç haftadır tabur seviyesinde birliklerle agresif bir şekilde saldırdığını, daha önce ise daha küçük birliklerle aralıklarla saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Rus Saldırıları Karşısında Dronların Başarısı

Sfishta'ya göre, Rus ordusunun 500-600 kişilik tabur seviyesindeki birliklerle gerçekleştirdiği bu saldırılar karşısında Ukrayna'nın en büyük başarısı, etkin bir şekilde kullandığı dron orduları sayesinde geldi. Ukrayna ordusunun farklı amaçlarla kullandığı insansız hava araçları, Rus birliklerinin ilerleyişini yavaşlatmada ve kayıplar verdirmesinde önemli bir rol oynuyor.