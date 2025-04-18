İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 11 tane dükkanını gasbettiğini iddia eden Balıkçı Kenan Balcı, "Eli çok uzun, maşası çok. 11 tane dükkanımın vergi levhası çalışırken, işçileri çalışırken elimden gasp etti, mahkeme devam ediyor. Bize dediler ki burada balık satamazsın. Bizim ticarethane yerimiz var. Ruhsatı kendileri vermiş, on sene bitti ruhsatımızı yenilemediler. Sana yenilemiyoruz, ticarethane kendimizin ama bize balık sattırma yok" dedi.

Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu ve aynı zamanda yaklaşık 50 yıldır balıkçılık yapan Kenan Balcı, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeyken kendisinden arsa istediğini ve bu arsaların karşılığında 'burayı kullanabilirsin' dedikleri iş yerinin arkasındaki alanı ise CHP'li bir milletvekiline verildiğini öne sürdü. Balcı, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından kendisinin de rızası dışında alınan arsaları ve iş yerinin durumuyla ilgili şikayette bulundu. Konuyla ilgili ifade veren Balcı, iş yerine astığı afişlerle hakkını geri istediğini söyledi.

'15 SENEDİR İKİ ARAZİME ÇÖKTÜ'

Konuyla ilgili konuşan Kenan Balcı, “Ekrem İmamoğlu 20 senedir komşumuz. Beylikdüzü'ne belediye başkanı olunca 'Kenan abi bize 2 bin metre arazi vereceksin' dedi. Şaka yapıyor zannettim. Defalarca, günlerce bunu konuştuk. En sonunda 'kardeşim sen yetim yurdu musun? Sen yoksullar yurdu musun? Neden sana hediye edeceğim, neden sana yardım edeceğim' dedim. Yerimizi vermedik ama 15 senedir iki arazime çöktü. Arazilerimize giremez olduk. Ben halk içinde devamlı gündeme getiriyorum. Buradan tedirgin olarak 2018'de tapumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ederek bu arazi bize lazım dedim. 'Aşık Veysel Gürpınar Kültür Merkezi, burayı bize verin Kenan'a başka yerle takas edin' dedi. Büyükşehir belediyesi de oy birliğiyle meclis kararıyla verdi. Ama biz ne kendi yerimize ne de takas edilen yere 11 senedir giremedik. Dünyada ilk olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi vardı. 'O müzeyi de bize vereceksin, biz kullanacağız' dedi. 'Senin ismini koyacağız' dedi. Ücretsiz mi yapacaksın dedim, 'yok parayla yapacağız' dedi. Parayla yaparsan vermem dedim. Bir sene sonra Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne de yıktı" dedi.

'10 SENE BİTTİ RUHSATIMIZI YENİLEMEDİLER'

Kenan Balcı, "Bizim çöktüğü arazimizi sanki babasının malıymış gibi CHP'li milletvekiline armağan etmiş. Milletvekili de bizim arazimizi çay bahçesi olarak kullanıyor. 11 tane dükkanımı gasp etti, ettirdi. Eli çok uzun, maşası çok. 11 tane dükkanımın vergi levhası çalışırken, işçileri çalışırken elimden gasp etti, mahkeme devam ediyor. Bize 'Burada balık satamazsın' dediler. Bizim ticarethane yerimiz var. Ruhsatı kendileri vermiş, 10 sene bitti ruhsatımızı yenilemediler. 'Sana yenilemiyoruz.' Ticarethane kendimizin ama bize 'balık satmak yok' dedi. Beni mahkemeye verip burayı mühürlediler. Beni mahkemeye verdiler hem hapse attırmak için hem de para cezası için. Hakim karar verdi. Belgelerimiz istedi, götürdük. Hakim, İmamoğlu'na dedi ki 'Sen haksızsın, bu sana müracaat etmiş, sen ruhsatını vermemişsin' dedi. Onun üzerine mühürleri de kaldırdılar. İkinci bir defa yardımcısı Mehmet Murat Çalık 'Ben bu sefer başkanlık olurunu kullanıyorum. Sana balık satmayı yasaklıyorum' dedi. Yine mahkemelik olduk. Hakim zor durumda kaldı çünkü bunlar bastırıyor. Çiğ balık satmayı yasakladı bize ama pişmiş balığı satabilirsin dedi. Bu park alanı 570 metre altı ay önce kamulaştırma yaptılar, 11 sene zarfında hiç kamulaştırma yapmadılar" ifadelerine yer verdi.