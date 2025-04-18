EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ANKARAY seferlerinin durdurulduğu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Demirtepe- Kurtuluş istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle seferler durduruldu.

Görevli personelin arızaya müdahale etmesinin ardından seferler yeniden aktif hale gelecek. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Demirtepe – Kurtuluş istasyonları arasında üçüncü ray enerjisinde meydana gelen arıza nedeniyle, görevli personelimiz arızaya müdahale edene kadar ANKARAY işletimine kısa süreliğine ara verilmiştir. Yolcularımızın güvenliği önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

GÜNCELLEME; SEFERLER AÇILDI!

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada seferlerin aktif hale geldiği duyuruldu. Açıklama şu şekilde; "Demirtepe – Kurtuluş istasyonları arasında üçüncü ray enerjisinde meydana gelen arıza giderilmiş olup ANKARAY işletimi normale dönmüştür. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz. EGO Genel Müdürlüğü"