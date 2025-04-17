Antalya’da ikamet eden ve bir süredir hastanede tedavi gören Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Avrupa turnesi kapsamında Almanya’da bulunan megastar Tarkan, annesinin vefat haberini alır almaz Türkiye’ye döndü.

68 yaşında hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu, bugün İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Tarkan’ın Annesinin Cenazesinde Dikkat Çeken Eksiklik: Sanat Dünyasından Vefasızlık

Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu için İstanbul Maltepe’deki Cumhuriyet Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Ancak törende sanat dünyasından birçok ünlü ismin bulunmaması dikkat çekti.

Uzun yıllardır Tarkan ile yakın dost oldukları bilinen Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu cenazeye katılmadı. Ünlü çiftin, törene yalnızca kendi adlarına gönderdikleri çelenklerle katılım göstermesi sosyal medyada yorumlara neden oldu.

Cenazeye katılan az sayıdaki isim arasında sanatçı Zerrin Özer, müzisyen Behzat Gerçeker ve bir dönem Tarkan’la arası açık olan Davut Güloğlu yer aldı. Özellikle Davut Güloğlu’nun katılımı, törene gelmeyen yakın dostlara yönelik eleştirileri artırdı.