Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 615 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,8 azalarak 1 milyar 647 milyon 402 bin 668 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 13.00'te 615 lira 11 kuruş olarak tespit edildi.

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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 682 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 665 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1080 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA