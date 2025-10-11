Köyde yaklaşık 160 yıllık ata tohumu ile üretim yapan 37 çiftçi, her yıl olduğu gibi bu sene de mayıs ayında biber tohumlarını toprakla buluşturdu. Ancak yağışların yetersiz kalması ve barajlardaki doluluk oranının düşmesi nedeniyle, ekim alanı geçen yılki 200 dekardan 100 dekara geriledi.

Toplanan biberler, köyde geleneksel yöntemlerle iplere dizilerek balkon ve ev duvarlarında kurutuluyor, ardından öğütülüp Ege Bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere birçok kente gönderiliyor.

“Bu sene istenilen seviyede yağış olmadı”

Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, kuraklığın hem üretim maliyetini artırdığını hem de verimi düşürdüğünü belirtti.

“Dekar başına 2 ton ürün alabiliyoruz ama bu sene su azaldıkça verim de azaldı, maliyet yükseldi. Geçen sene bu kadar kurak değildi, az da olsa yağış vardı. Bu yıl istenilen seviyede yağış olmayınca ürünümüz olumsuz etkilendi.” dedi.

Dündar, Çukurören biberinin toprağından aldığı özel aroma sayesinde başka bölgelerde yetiştirildiğinde tadının değiştiğini vurguladı:

“Toprağımız biberin lezzetini belirliyor. Bu nedenle ürünümüz başka yerde yetiştirildiğinde aynı tat yakalanamıyor. Çukurören biberi yemeklerin lezzetini artırıyor.” ifadelerini kullandı.

Ata tohumu geleneği sürüyor

Üretim sürecine ilişkin bilgi veren Dündar, “Mart ayında tohumları çimlendiriyoruz, nisan-mayıs aylarında bahçelere dikiyoruz. Ağustos ortasında kızarmaya başlıyor, eylülde topluyoruz. Biberleri iplere dizip kurutuyor, ardından pazarlamasını kendimiz yapıyoruz.” diye konuştu.

Üreticilerden Mehmet Acar da su sıkıntısının ciddi bir sorun haline geldiğini belirterek,

“Su yetersizliği nedeniyle bu sene verim büyük oranda düştü. Gelecek yıl da benzer olursa üretim daha da azalabilir.” değerlendirmesinde bulundu.