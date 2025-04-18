Çamlıdere Belediyesi, ulaşım yollarının bakım onarım ve zemin setleştirme çalışmaları başladı.

"Çalışmalar devam ediyor"

Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Geçmiş dönemde âtıl bir halde bırakılan Benli Yaylamız güzergahındaki grup yollarımız ve Yayla içinde bulunan ulaşım yollarında daha güvenli, kolay ulaşım sağlanabilmesi için yol genişletme, malzeme serimi, zemin sertleşme ve bakım onarım çalışmasına başladık. Çalışmalarımızın ardından ilerleyen dönemde sıcak asfalt çalışmalarımızı da yaparak ulaşım yollarını tamamlamış olacağız. İş birlikleri, özverili çalışmaları için ABB Belediye Başkanımız Sn. Mansur YAVAŞ ve ABB Çamlıdere Fen İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederim. Vatandaşlarımıza ve misafirlerimize hayırlı olsun." dedi.