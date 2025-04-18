Nuri Killigil Teknoloji Ödülleri'nin töreni Teknopark İstanbul'da gerçekleştirildi. Killigil'in hayatına dair film gösterimiyle başlayan tören, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, açılış konuşmasında, bugün uluslararası ilişkileri gittikçe karmaşık hale getiren ve oyuna her geçen gün yeni aktörlerin eklenmesiyle sonuçlanan küresel gelişmelerin savunma sanayisinin faaliyet alanını gittikçe daha da genişlettiğini söyledi.

Bütün bunlara dijital dönüşüm, siber güvenlik ve yeni teknolojiler de eklendiğinde tehditlerin ve bunlarla baş etme yöntemlerinin sürekli yarış içerisinde olduğu bir dünyayla karşı karşıya bulunulduğunu aktaran Görgün, "Yıkıcı veya çığır açan teknolojiler olarak adlandırılan yapay zeka, robot ve otonom araçlar, ileri malzemeler, nanoteknoloji, biyoteknoloji, kuantum bilgisayarlar gibi alanlarda kaydedilen gelişmeler, hem tehditlerin hem de bunlara karşı çıkma vasıtalarının durmak bilmeyen bir yarış içinde olacağına işaret ediyor." dedi.

Görgün, bu alanlara yatırım yapan ve çalışmalara öncülük ederek yönlendiren ülkelerin ve şirketlerin geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynayacağının aşikar olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimiz çok şükür gelinen nokta itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle 'kendi kendine yeten' bir noktaya gelmiş olup artık geleceğin muharebe ortamına hazırlanmaktadır. Büyük mücadelelerle elde edilen başarı ve kazanımların sürdürülebilir olması için teknoloji yönetimi büyük önem arz etmektedir. İhtiyacı önceden görebilmek, tanımlayabilmek, gereksinimleri ortaya koyabilmek ve teknoloji eğilimlerini yakalayabilmek, sürdürülebilir savunma sanayisi için elzemdir. Bu açıdan izleme, analiz etme, değerlendirme, karar verme ve sürekli geliştirme sistematik yönelimiyle teknolojiyi değerlendirmek ve yönetmek gerekmektedir."

"Hem firmalarımızın hem de araştırma ruhunun bizler için kıymetinin farkındayız"

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak Türkiye'nin tüm AR-GE ve bilimsel çalışma yeteneklerini, firmalar, üniversiteler, teknoparklar, araştırma merkezleriyle en etkin ve verimli şekilde koordine ederek Türkiye'yi geleceğin savunma konseptine hazırlama gayreti içinde çalışmaları yürüttüklerini anlatan Görgün, "Bu önemli misyonumuz kapsamında geleceği savunma teknolojileri odaklı tasarlarken, teknoparklarımızın ve burada yer alan hem firmalarımızın hem de araştırma ruhunun bizler için kıymetinin farkında olduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Görgün, Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayisi özelinde yapılan çalışmaların Türkiye'yi yeni ufuklara taşıyacağından hiç şüpheleri olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu değer yolculuğunda en önemli sac ayaklarından birinin de teknoparklar olduğunu belirtmek isterim. Temel amacı bünyesindeki bilgi tabanlı şirketlerin yenilikçilik ve rekabetçilik kültürünü destekleyerek toplumun zenginliğini artırmak olan teknoparklar, üniversiteler, AR-GE kuruluşları, firmalar ve pazar arasında bilgi ve teknoloji akışını yönetip teşvik etmektedir.

Barındırdıkları kuluçka merkezleri yardımıyla yenilikçi firmaların oluşmasını ve büyümesini de kolaylaştıran teknoparklar, bu şirketlere yüksek kalitede mekanlar sağlamakta ve katma değerli hizmetler sunmaktadır. Teknoparklar, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarını sürdürdükleri, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği, organize araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve teknoloji ekosistemleridir."

"Bu ödüllerle teknolojik ilerlemeyi hızlandırmayı hedefliyoruz"

Dünya ekonomisinden önemli pay almak isteyen ülkelerin geleneksel üretimler yerine bilim ve teknoloji odaklı üretimlere ciddi yatırımlar yaptığını vurgulayan Görgün, bu kapsamda AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştiği bilim parkları, teknoparklar ve inovasyon merkezlerinin de büyük önem kazandığını dile getirdi.

Görgün, Teknopark İstanbul bünyesinde 12'den fazla üniversitenin AR-GE, ÜR-GE, araştırma-eğitim ofisi, laboratuvar ve atölye gibi unsurlarını barındıran bir yapıda olduğunu belirterek, "Teknopark İstanbul aynı zamanda kamu-üniversite-özel sektör işbirliğinin ülkemizde en iyi sağlandığı merkezlerden biri konumunda olup teknolojinin geliştirilmesine önemli katkılar sunmaktadır." şeklinde konuştu.

Teknopark İstanbul tarafından verilen Teknoloji Ödülleri'nin bilim ve teknoloji alanındaki yenilikçi ve başarılı çalışmaları tanımak ve teşvik etmek amacıyla verilen prestijli bir ödül olduğuna dikkati çeken Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"Vermekte olduğumuz bu ödüller ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek, teknolojik ilerlemeyi hızlandırmayı hedefliyoruz. Teknopark İstanbul bünyesindeki firmalarımızın başarılarını takdir etmek, yenilikçi çalışmalarını teşvik etmek ve motive etmek amacıyla düzenlediğimiz Teknoloji Ödülleri, 2021 yılından beri her yıl bir bilim insanına ithaf etmektedir. Bu yıl verilecek olan Teknoloji Ödülleri'ni, Osmanlı Ordusu'nun kahraman komutanı ve Bakü Muharebesi'ndeki zaferiyle tarihe 'Bakü Fatihi' olarak geçen Nuri Killigil adına gerçekleştiriyoruz."

"Nuri Killigil, Türk savunma sanayisinin temellerinin atılmasına öncülük etti"

Görgün, Nuri Killigil'in Osmanlı Ordusu'nun önemli komutanı olarak özellikle Bakü Muharebesi'nde gösterdiği kahramanlıkla tarihi iz bırakmış önemli bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

Killigil'in askeri ve teknolojik alanlarda büyük mirasa sahip olduğunu belirten Görgün, "Özellikle Killigil tabancasının tasarımı ve üretimiyle dönemin teknolojik gelişmelerine önemli katkılarda bulunmuştur. Killigil'in tasarımı olan bu tabanca, o dönemin teknolojik yeniliklerinden biri olarak kabul edilir ve silah sanayisinde önemli gelişim sağlamıştır. Ayrıca Killigil, İstanbul'da kurduğu silah fabrikasıyla Türk savunma sanayisinin temellerinin atılmasına öncülük etti." bilgisini paylaştı.

"Savunma sanayisinin gelişimine büyük katkıları olan Nuri Killigil Paşa'nın aziz hatırasına sahip çıkmak adına bugün verilen ödüllerin onun ismiyle anılmasına vesile olmaktan büyük onur duyuyorum." diyen Görgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerçekleştirdiğimiz yenilikçi çalışmaların sadece savunma sanayisiyle sınırlı kalmayacağının ve ülkemizin teknolojik gelişimine, ihracat potansiyelimize ve sürdürülebilirliğe sağladığı katkının son derece farkındayız. Bugün nasıl İHA ve SİHA'larımızla sahada ortaya koyduğumuz yeni konseptlerle oyun değiştirici olarak tüm dünya tarafından takip ediliyorsak, yürüteceğimiz bu çalışmalarla birlikte ortaya koyacağımız yeni konseptlerle de geleceğe imza atmayı hedefliyoruz."

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol da marifetin iltifata tabi olduğunu dile getirerek, Nuri Killigil Teknoloji Ödülleri'nin sadece başarıların bir göstergesi değil, aynı zamanda gelecekte daha büyük hedeflere yürümek için motivasyon kaynağı olacağını kaydetti.

Ödüller 13 farklı kategoride takdim edildi

Nuri Killigil Teknoloji Ödülleri, 13 farklı kategoride sahiplerini buldu. Yılın Projesi Ödülü'ne, TAAC Havacılık Teknolojileri, DeltaV Uzay Teknolojileri ve FEV TR Otomotiv ile Enerji Araştırma ve Mühendislik layık görüldü. Yılın Girişimi Ödülü, Turan Teknoloji, Aktif Biyokimya ve Remora Teknoloji'ye takdim edildi. Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü de Light Way Kimya ve Enerji Teknolojileri'nden Hümeyra Ergin'e, Arvis Teknoloji'den Gülhan Akgül'e, Helios Bilim ve Teknoloji'den Gizem Uysal'a verildi.

Yılın Teknoloji Firması Ödülü'ne, STM, Yaltes Elektronik ve Bilgi Sistemleri ile Pavo Tasarım layık görüldü. Yılın Ticarileşme Başarısı Ödülü de Pavo Tasarım, Abramak Bilgi Teknolojileri ve CTech Bilişim Teknolojileri'ne takdim edildi.

Yılın Bigg Özel Ödülü, Spatium Teknoloji, DP Flow Technologies Mühendislik Hizmetleri ve Lugath Yazılım Teknolojileri'ne verildi. Yılın Patenti Ödülü'ne ise Altınay Savunma Teknolojileri, Yonga Teknoloji ve Iwrobotx Yazılım layık görüldü.

Yılın Genç İstihdama Katkı Ödülü, Pavelsis, CTech Bilişim Teknolojileri ve Piworks TR Bilişim Hizmetleri'ne verildi. Yılın Teknopark Etkileşimi Ödülü'ne Sanlab Simülasyon Araştırma Geliştirme, Sabancı Üniversitesi INOVENT Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim ve Figes Fizik ve Geometride Bilgisayar Simülasyonu layık görüldü.

Yılın Teknoloji İhracat Hamlesi Ödülü, Accenture Endüstriyel Yazılım Çözümleri, FEV TR Otomotiv ve Enerji Araştırma ve Mühendislik ve Piworks TR Bilişim Hizmetleri'ne verildi. Yılın İstihdama Katkı Ödülü'ne ise Acronis Turkey Siber Teknolojiler, ERA Haberleşme Teknolojileri, Architecht Bilişim Sistemleri layık görüldü.

Nuri Killigil Savunma Sanayii Teknolojileri Ödülü de BMC Power, DeltaV Uzay Teknolojileri ve Armelsan Savunma'ya verildi.

Teknopark İstanbul Özel Ödülü kategorisinde Öz Kaynaklı AR-GE Ödülü ASELSAN'a, Yetkinlik Gelişimi Ödülü SAHA İstanbul'a, Yeni Nesil Savunma Teknolojileri Ödülü ROKETSAN'a, İnsan Kaynağı Yetenek Kazanımı Ödülü TEI'ye, İhracat Odaklı Üretim Modeli Ödülü TUSAŞ'a, Yerli Motor Teknolojileri Ödülü BMW Power'a sunuldu.

Ödül töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.