Çorlu’da balıkçılık yapan Barış Bayırlı, Meriç Nehri’nde yakalanan 3 metre boyunda, 150 kilo ağırlığındaki yayın balığını satın alıp, tezgahında sergilemeye başladı. Forkliftin ucuna asılıp sergilenen balığı görenler, fotoğraf çektirdi.

Balıkçı Barış Bayırlı, balığın temizlendikten sonra kilosunu 450 liradan satışa sunulduğunu söyleyerek, "Balığımız Edirne'nin Meriç Nehri tarafında yakalandı. Tahmini olarak 3 metre uzunluğunda ve yaklaşık 150 kilo civarında. Yayın adı verilen bu balık türünü getirip dükkanımızın önünde sergiledik. Gelen geçen durup bakıyor, fotoğraf çektiriyor. Vatandaşın büyük ilgisini çekti" diye konuştu. (DHA)