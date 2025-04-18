Hacettepe Üniversitesi’nde son günlerde yaşanan olaylar kampüste tansiyonu yükseltti. Eskişehir’de Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın silüetinin kampüs içinde dayanışma amacıyla asılması üzerine özel güvenlik birimi (ÖGB) ile öğrenciler arasında tartışma çıktı.

Edinilen bilgilere göre, ÖGB görevlileri öğrencilerden silüeti kaldırmalarını talep etti. Bu talep üzerine öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında kısa sürede gerginlik yaşandı. Taraflar arasında zaman zaman sert sözlerin sarf edildiği belirtildi. Yaşanan olayların ardından öğrenciler 17 Nisan (dün) kampüs içinde bir basın açıklaması yapmak istedi. Ancak öğrenci gruplarının aktardığına göre, açıklama ÖGB tarafından engellendi. Öğrenciler, ifade özgürlüklerinin kısıtlandığını ve barışçıl eylemlerine müdahale edildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

SAÇLAR ÇEKİLDİ, TEKMELER ATILDI!

17 Nisan'da rektörlük önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğrenciler, Özel Güvenlik Birimi'nin saldırısına uğradığını ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan video ve açıklamalarda, öğrencilere yönelik fiziksel şiddet uygulandığı iddia edildi. Bazı öğrenciler, ÖGB’nin müdahalesi sırasında saçlarının çekildiğini, yere düşen arkadaşlarının tekmelendiğini söyledi. Paylaşılan görüntülerde, üniformalı güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında yaşanan itişmeler dikkat çekti.

Bir öğrencinin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde; "Hacettepe'de basın açıklamasını rektörlük merdiveninde okumak istedik diye güvenlik bize saldırdı, tekmelenen saçı çekilen arkadaşlarımız oldu. Bugün gördük ki 12 yıl önce Ali İsmail'e tekme atanlar hala aramızda. Emri verenleri biliyoruz. Bu devran dönecek ve hesap vereceksiniz"