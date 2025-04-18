Başkent EDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden kentte yaşanacak olan elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; Ankara'da 18 Nisan Cuma günü çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

Planlı elektrik kesintisi hakkında Başkentlileri bilgilendirmek için o ilçeleri sizler için derledik.

ALTINDAĞ

GÜNEŞEVLER, 73 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KALE, TİMUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖRNEK, TURGUT ÖZAL 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZÜBEYDE HANIM, KAZIM KARABEKİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DOĞANTEPE, 1325 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYAŞ

EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BALA

KARAHAMZALI, KARAHAMZALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖZTEPE, 22 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYPAZARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN TÜRKEŞ, AKYAZI. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

KIRŞEYHLER, KIRŞEYHLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇANKAYA

YUKARI DİKMEN, 664 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, DÖGOL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YÜCETEPE, 85 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HARBİYE, VEZNEDAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SANCAK, 265 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİĞDEM, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CEBECİ, CEMAL GÜRSEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜMİT, 2437 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇUBUK

Etkilenen Cadde / Sokak FARABİ, EDİP, SALUR, ATA 4, NERGİZ 9, ACIBADEM, YILMAZ 1, ÇELEBİ, KINIK, EZHER 2, EZHER 6, NERGİZ 8, EZHER 3, EZHER 1, ATAK 2, NERGİZ 10, EVLİYA ÇELEBİ 1, EZHER 4, DÜNYA, YILMAZ 2, ATAK 3, CEPHE, YASİN, ÜLKÜ, EVLİYA ÇELEBİ 3, EVLİYA ÇELEBİ 4, NERGİZ 13, ŞEHİT FATİH MEHMET ATA, ATAK 4, EVLİYA ÇELEBİ 2, EVLİYA ÇELEBİ, ŞEHİT RAFET KESEN, HAKYOL, BOZKIR 1, AĞILCIK. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BODURLAR, 1.OYUMİĞDE, YENİÇÖTE, İMAM HÜSEYİN, KÜÇÜKALİ, KARGIN, ESKİÇÖTE, KAPAKLI, YILDIZ KÜME, AKKUZULU, ÖMERCİK, KARGIN KÜME. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

ETİMESGUT

Etkilenen Cadde / Sokak 1993, 1997, 1990, ŞİRİNLER, 1995, ATİLLA EŞER, 1994, 1996. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

BAHÇEKAPI, FEN İŞLERİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 11 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATAKENT, 1483 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

30 AĞUSTOS, 2072 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.04.2025 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ELMADAĞ

KURTULUŞ, KÜÇÜK EDİĞE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SEYİTCEMALİ, BARBAROS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖLBAŞI

HACILAR, 1003/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TAŞPINAR, 1821 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCEK, 1002/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, 103 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAYLABAĞ, EYMİR GÖLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.04.2025 09:00 'da verilmesi planlanmaktadır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜDÜL

EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.04.2025 13:22 'da verilmesi planlanmaktadır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAHRAMANKAZAN

SARAY, 1004 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKINCI, 4.ANA JET ÜSSÜ İLKÖĞRETİM LOJMANI- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KALECİK

Etkilenen Cadde / Sokak BODURLAR, 1.OYUMİĞDE, YENİÇÖTE, İMAM HÜSEYİN, KÜÇÜKALİ, KARGIN, ESKİÇÖTE, KAPAKLI, YILDIZ KÜME, AKKUZULU, ÖMERCİK, KARGIN KÜME. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

KEÇİÖREN

ŞEHİT KUBİLAY, ŞEHİT ALİ BALAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUŞCAĞIZ, SANATORYUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLARBAŞI, GAMZE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLARBAŞI, COŞKUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILCAHAMAM

YUKARIKARAÖREN, KARADERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARIKARAÖREN, KARADERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MAMAK

Etkilenen Cadde / Sokak MEVLANA, 2245, 2232, 2255, 2231, 2229, 2226, KAĞNIDERE_KÜMEEVLER_SILINECEK, 100. YIL, İNÖNÜ, 2227, SAĞLIK, 2191, 2190, 2278, AHMET MESCİ, 2225, 335, CAMİ., ATEŞLER, GAZİ ÖMER, FATİH. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

TUZLUÇAYIR, SÜLEYMAN AYTEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GENERAL ZEKİ DOĞAN, İMAM ALİM SULTAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELERİÇİ, 276 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

POLATLI

KIRANHARMANI, KIRANHARMANI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AVŞAR, AVŞAR KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

UZUNBEY, AŞAĞI UZUNBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEREFLİKOÇHİSAR

İSTİKLAL, ABDULBAKİ ÜNLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.04.2025 10:07 'da verilmesi planlanmaktadır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİMAHALLE

TURGUT ÖZAL, 2118 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MACUN, BAĞDAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BATI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNÖNÜ, 1617 ADALET SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKACIK, 3563 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI