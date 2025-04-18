Başkent EDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden kentte yaşanacak olan elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; Ankara'da 18 Nisan Cuma günü çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.
Planlı elektrik kesintisi hakkında Başkentlileri bilgilendirmek için o ilçeleri sizler için derledik.
ALTINDAĞ
GÜNEŞEVLER, 73 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KALE, TİMUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÖRNEK, TURGUT ÖZAL 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ZÜBEYDE HANIM, KAZIM KARABEKİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
DOĞANTEPE, 1325 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AYAŞ
EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BALA
KARAHAMZALI, KARAHAMZALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÖZTEPE, 22 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BEYPAZARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN TÜRKEŞ, AKYAZI. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KIRŞEYHLER, KIRŞEYHLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇANKAYA
YUKARI DİKMEN, 664 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, DÖGOL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YÜCETEPE, 85 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HARBİYE, VEZNEDAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SANCAK, 265 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇİĞDEM, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
CEBECİ, CEMAL GÜRSEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÜMİT, 2437 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇUBUK
Etkilenen Cadde / Sokak FARABİ, EDİP, SALUR, ATA 4, NERGİZ 9, ACIBADEM, YILMAZ 1, ÇELEBİ, KINIK, EZHER 2, EZHER 6, NERGİZ 8, EZHER 3, EZHER 1, ATAK 2, NERGİZ 10, EVLİYA ÇELEBİ 1, EZHER 4, DÜNYA, YILMAZ 2, ATAK 3, CEPHE, YASİN, ÜLKÜ, EVLİYA ÇELEBİ 3, EVLİYA ÇELEBİ 4, NERGİZ 13, ŞEHİT FATİH MEHMET ATA, ATAK 4, EVLİYA ÇELEBİ 2, EVLİYA ÇELEBİ, ŞEHİT RAFET KESEN, HAKYOL, BOZKIR 1, AĞILCIK. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BODURLAR, 1.OYUMİĞDE, YENİÇÖTE, İMAM HÜSEYİN, KÜÇÜKALİ, KARGIN, ESKİÇÖTE, KAPAKLI, YILDIZ KÜME, AKKUZULU, ÖMERCİK, KARGIN KÜME. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ETİMESGUT
Etkilenen Cadde / Sokak 1993, 1997, 1990, ŞİRİNLER, 1995, ATİLLA EŞER, 1994, 1996. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAHÇEKAPI, FEN İŞLERİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 11 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ATAKENT, 1483 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
30 AĞUSTOS, 2072 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.04.2025 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ELMADAĞ
KURTULUŞ, KÜÇÜK EDİĞE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SEYİTCEMALİ, BARBAROS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÖLBAŞI
HACILAR, 1003/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TAŞPINAR, 1821 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 1002/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 103 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAYLABAĞ, EYMİR GÖLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.04.2025 09:00 'da verilmesi planlanmaktadır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜDÜL
EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.04.2025 13:22 'da verilmesi planlanmaktadır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KAHRAMANKAZAN
SARAY, 1004 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AKINCI, 4.ANA JET ÜSSÜ İLKÖĞRETİM LOJMANI- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KALECİK
Etkilenen Cadde / Sokak BODURLAR, 1.OYUMİĞDE, YENİÇÖTE, İMAM HÜSEYİN, KÜÇÜKALİ, KARGIN, ESKİÇÖTE, KAPAKLI, YILDIZ KÜME, AKKUZULU, ÖMERCİK, KARGIN KÜME. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KEÇİÖREN
ŞEHİT KUBİLAY, ŞEHİT ALİ BALAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KUŞCAĞIZ, SANATORYUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLARBAŞI, GAMZE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLARBAŞI, COŞKUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KIZILCAHAMAM
YUKARIKARAÖREN, KARADERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YUKARIKARAÖREN, KARADERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MAMAK
Etkilenen Cadde / Sokak MEVLANA, 2245, 2232, 2255, 2231, 2229, 2226, KAĞNIDERE_KÜMEEVLER_SILINECEK, 100. YIL, İNÖNÜ, 2227, SAĞLIK, 2191, 2190, 2278, AHMET MESCİ, 2225, 335, CAMİ., ATEŞLER, GAZİ ÖMER, FATİH. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TUZLUÇAYIR, SÜLEYMAN AYTEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GENERAL ZEKİ DOĞAN, İMAM ALİM SULTAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELERİÇİ, 276 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
POLATLI
KIRANHARMANI, KIRANHARMANI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AVŞAR, AVŞAR KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
UZUNBEY, AŞAĞI UZUNBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞEREFLİKOÇHİSAR
İSTİKLAL, ABDULBAKİ ÜNLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.04.2025 10:07 'da verilmesi planlanmaktadır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YENİMAHALLE
TURGUT ÖZAL, 2118 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MACUN, BAĞDAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YENİ BATI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İNÖNÜ, 1617 ADALET SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAKACIK, 3563 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI