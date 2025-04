Abbas SATIR

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen ISIF’23 ve ISIF’24 - Uluslararası Buluş Fuarları'nda Başkent Üniversitesi öğretim üyeleri ve araştırmacıları; Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve Teşekkür Belgeleri ile ödüllendirilerek büyük bir gurura imza attı.

ISIF’23 ve ISIF’24 kapsamındaki ödüller, Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Patent başvurusunda bulunan akademisyenlerin ödüllerini aldığı törende, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Rektör Prof. Dr. Hakan Özkardeş ve çok sayıda bilim insanı katıldı.

“HER BULUŞ BİR ZAFERDİR”

Prof. Dr. Haberal, törende yaptığı konuşmada “İnsan, her şartta ‘Daha iyisini nasıl yapabilirim?’ diye çaba göstermelidir. Daha çok araştırmalı, daha çok çalışmalıyız. Başkent Üniversitesi'nde yapılamayacak çok az şey vardır. Patent almak, yalnızca bir buluşun tescillenmesi değil, aynı zamanda uzun ve titiz bir sürecin başarıyla tamamlanması anlamına gelir. Bu süreç; teknik özgünlük, bilimsel yeterlilik, etik sorumluluk ve kararlı bir takip süreci gerektirir. Her patent, bir bilimsel zafer; her ödül ise bir akademik onur nişanesi olarak addedilmelidir. ISIF ödülleri, bu anlamda Başkent Üniversitesi’nin hem bireysel hem kurumsal başarısının uluslararası alanda tescillenmesi anlamına gelmektedir.” dedi.

ÖDÜLLERİ BAKAN VERDİ

Uluslararası Buluş Fuarına 62 üniversiteden toplam 2015 proje yarıştı. Başkent Üniversitesi yine birincilikle öne çıktı. Birincilik ödülüne layık görülen Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ertuğrul Gümüş ile Psikoloji Bölümü öğrencisi Elif Çakır, ödüllerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun elinden aldı. Törene öğrencilerle birlikte Rektör Yardımcısı Erdem Kırkbeşoğlu da katıldı.

TÜBİTAK’TAN 101 ÖĞRENCİYE DESTEK

TÜBİTAK’ın 2209-A Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında, Başkent Üniversitesi öğrencilerinin 101 projesi desteklenmeye değer bulundu. Öğrenciler, proje odaklı düşünme becerilerini geliştirerek ülkemizin bilimsel bilgi üretimine katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’nin bilimsel vizyonuna yön veren öncü kurumlardan biri olan Başkent Üniversitesi, bilgi üretimini teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüştürme konusundaki kararlılığını bir kez daha uluslararası alanda tescilletti.