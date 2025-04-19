Türkiye, son günlerde üniversite ve lise öğrencilerinin art arda gerçekleştirdiği eylemlerle önemli bir toplumsal hareketliliğe sahne oluyor. Eğitimde eşitlik, özgürlük ve adalet talepleriyle sokaklara çıkan gençler, seslerini duyurmak için bir araya geliyor.

Üniversite öğrencilerinin başlattığı eylemler, kısa sürede liselilerin de katılımıyla daha geniş bir zemine yayıldı. Öğrenciler, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve çözüm talep etmek amacıyla çeşitli şehirlerde basın açıklamaları, oturma eylemleri ve forumlar düzenledi.

Bu kapsamda, 20 Nisan Pazar günü ülke genelinden birçok öğrencinin katılması beklenen bir dayanışma buluşması gerçekleştirilecek. Buluşmanın, öğrenciler arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmesi, hak ve adalet mücadelesine ortak bir ses kazandırması hedefleniyor.