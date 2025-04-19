1 Mayıs İşçi Bayramı, her yıl olduğu gibi bu sene de işçi hakları ve emek mücadelesini savunanlar için büyük bir anlam taşıyor. Üniversite öğrencileri, 1 Mayıs’ı sadece tatil günü olarak görmeyip, işçi sınıfının sesine kulak vermek ve emek mücadelesine destek olmak amacıyla sokaklara iniyor. Öğrenciler, bu yılki eylemlere katılım göstermek için çeşitli üniversitelerden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Eyleme katılacak üniversite öğrencileri, işçi hakları, adil ücretler, eğitim hakkı ve eşitlik gibi pek çok konuda taleplerini dile getirecek. Öğrenciler, aynı zamanda üniversitelerdeki eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve gençlerin iş gücü piyasasında daha iyi bir yer bulabilmesi adına seslerini yükseltecek.

Gençlerin bu eyleme katılmaları, sadece işçi haklarıyla sınırlı kalmayıp, daha geniş toplumsal sorunlara da dikkat çekiyor. Öğrenciler, emek ve dayanışma vurgusu yaparak, toplumsal eşitsizliklere karşı da ortak bir mücadele bilinci oluşturmak istediklerini belirtiyor.