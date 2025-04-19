Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kira artışları nedeniyle esnafın sıkıntı yaşadığını ifade ederek, buna bağlı olarak artan kira stopajının da esnafı zor duruma soktuğunu bildirdi.

Esnaflıkta geçirilen sürenin kısalığına işaret eden Palandöken, "Açıyor, kapatıyor. Bu durum ya haksız rekabetten ya iş yerinin iş yapamamasından ya da fizibilitesinin düzgün yapılamamasından kaynaklanıyor. Bir de buna stopaj mağduriyeti eklenince, esnafın ayakta kalması çok zorlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Kovid-19 salgını döneminde yüzde 25 olan stopaj oranının önce yüzde 20'ye ardından da yüzde 10'a düşürüldüğünü ve bu uygulamanın esnafı rahatlattığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maliye Bakanı'mızın hem insanları ferahlatacak hem de iş yeri sahiplerini koruyacak bir uygulamayla bu oranı en azından yüzde 10'a indirmesi büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Peki, bu, meseleyi tamamen çözer mi? Hayır. Çünkü kira stopajının tamamen kaldırılması gerekiyor. Gelir vergisine tabi olan işlerde bu vergi zaten ödeniyor. Bu nedenle esnaf, bu hizmetleri alırken ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Hatta elektrik, su ve doğal gazın da iş yerleri için daha ucuz olması gerekiyor. Çünkü bunlar, hizmete giren ve doğrudan gelir üretmeyen ama işin devamı için zorunlu olan kalemlerdir."