Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye genelindeki taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 610 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak başvurularla gerçekleştirilecek.

En Çok Alım Elektrik ve Makine Alanına

EÜAŞ’ın personel alımı kapsamında en fazla istihdam sağlanacak kadrolar şu şekilde:

293 Makine Teknisyeni

224 Elektrik Teknisyeni

52 Elektronik Teknisyeni Turunçgilde 433 milyon 75 bin dolarlık dış satım yapıldı

11 Kimya Teknisyeni

3 İş Makinesi Operatörü

Kimler Başvurabilecek?

Adayların 18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Ayrıca, çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli sağlık durumuna sahip olmak ve ilgili meslekle uyumlu eğitim mezuniyeti de şartlar arasında yer alıyor.

Kura ile Belirlenecek

Başvuran adaylar arasından, açık kadronun dört katı kadar kişi noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek. Ardından bu kişiler sözlü sınava alınacak. Süreçle ilgili tüm detaylar EÜAŞ’ın resmi internet sitesinden ve İŞKUR duyurularından takip edilebilecek.

Son Başvuru 25 Nisan

Başvurular sadece İŞKUR üzerinden alınacak. İş arayan vatandaşlar için önemli bir istihdam fırsatı olan bu alım, EÜAŞ’ın üretim kapasitesini ve teknik gücünü artırmayı hedefliyor.