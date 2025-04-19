Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Yıldız Mahallesi'nde bulunan Hacer Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette mahalle sakinlerinin talepleri dinlendi, görüş alışverişinde bulunuldu. Cuma namazı sonrası cami avlusunda gerçekleşen buluşmada Başkan Tiryaki, Altındağ genelinde devam eden hizmetler hakkında bilgi verdi ve vatandaşların sorularını yanıtladı.

Vatandaşlar ise Başkan Tiryaki’ye yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederek, mahallelerine yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.