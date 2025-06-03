Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Etimesgut Belediyesi’nin ev sahipliğinde 28 Mayıs Çarşamba günü 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde başladı. Festivalde kadın temalı belgeseller, kısa filmler ve çeşitli söyleşiler sanatseverlerle buluştu.

Erdal Beşikcioğlu’ndan Açıklama

Festivalin açılış törenine katılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, kadınların sinemadaki temsiliyetine vurgu yaptı. Beşikcioğlu, festivalin kadın hikâyeleri ve yaratıcı ifade açısından önem taşıdığını belirtti.

Festivalde Gösterilen Filmlerden Öne Çıkanlar

“Benzersiz Kadınlar Benzersiz Hikâyelerini Anlatıyor”: Ece Dizdar’ın yönettiği kısa film festivalin ilk gününde gösterildi. Gösterim sonrası Zeynep Atakan moderatörlüğünde bir söyleşi düzenlendi.

“Su Yüzü”: Zeynep Köprülü imzalı yapım, doğa, hafıza ve kadın temaları üzerinden ilerleyen anlatısıyla dikkat çekti.

“On Saniye”: Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik’in filmi, kadınların iç dünyasına dair kısa bir zaman kesitini işliyor.

“Arkadaşım Pınar”: Eylem Şen’in yönettiği belgesel, Pınar Gültekin’in anısına yapılmış olup kadın dayanışmasını ele alıyor.

“Seva”: Nesime Karateke tarafından yönetilen film, Kürt kadınlarının yaşam mücadelesini ve kültürel kimliğini konu ediniyor.

“Black Box Diaries”: İngilizce ve Türkçe altyazılarla gösterilen film, toplumsal sessizlikleri sorgulayan bir anlatıya sahip.

Kadın Sineması Vurgusu

Festival programında yer alan film gösterimleri ve söyleşiler, kadın yönetmenlerin üretimlerini sinemaseverlerle buluşturdu. Etkinlik, kadın odaklı temaları işleyen yapımlarıyla Ankara’da sinema alanında dikkat çeken organizasyonlardan biri oldu.