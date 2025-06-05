Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İlçe Belediye Başkanlarıyla bir araya gelerek başkentle ilişkin proje ve fikirler üzerine konuştu.

Etkinlik Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşirken, başkentin çok daha iyi olması için proje ve fikirler üzerine konuşuldu. Belediye Başkanlarının vatandaşlarla sohbetlerinde ilettikleri şikayet ve istekleri göz önünde bulundurarak ilçelerin güncel durumu masaya yatırıldı.

"Ankara için çalışmaya devam edeceğiz"

Etkinliğe katılan Beypazarı Belediye Başkanı'nın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "ABB Başkanımız Sn. Mansur Yavaş, İl Başkanımız Sn. Ümit Erkol ve ilçe belediye başkanlarımızla, Kahramankazan Belediye Başkanımız Selim Çırpanoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen belediye başkanları toplantısında bir araya geldik. İlçelerimiz ve Ankara’mız için iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.