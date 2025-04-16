23 Şubat 2025 tarihinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025 MSÜ) giren öğrenciler için tercih dönemi devam ediyor.

18 Nisan 2025 günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan tercih dönemi içinde tercihte bulunmayan adaylar, aday belirleme sürecinin 2. Seçim Aşamalarına çağrılmayacaklar.

Milli Savunma Bakanlığı X hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda: "Millî Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları Aday Tercih işlemleri (2025-MSÜ) 24 Mart 2025 tarihinde başlamış olup 18 Nisan 2025 tarihinde sona erecektir." ifadelerine yer verilerek tercih işlemlerinin https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacağı belirtildi.

Millî Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları Aday Tercih işlemleri (2025-MSÜ) 24 Mart 2025 tarihinde başlamış olup 18 Nisan 2025 tarihinde sona erecektir.



Tercih işlemleri https://t.co/b08VrMC9Uc internet adresinden yapılacaktır.… pic.twitter.com/BRTOFDqtBo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2025