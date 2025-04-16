Dünyanın iki dev ekonomisi arasında süregelen ve tarifelere dayalı olarak şekillenen ticaret savaşı, küresel piyasalarda en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Karşılıklı adımların giderek restleşmeye dönüşmesiyle birlikte her yeni gelişme piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynarken, olası yeni krizlere dair endişeleri de beraberinde getiriyor.

Küresel çip üreticisi Nvidia, ABD yönetiminin Çin'e yönelik çip ihracatına yeni sınırlamalar getirdiğini duyurdu. Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı açıklamaya göre, H20 entegre devrelerinin Çin ve bazı ülkeler için ihracatında lisans zorunluluğu getirildiği ifade edildi. Şirket, bu ihracat kısıtlamalarının firmaya 5,5 milyar dolarlık bir maliyet doğurmasının beklendiğini belirtti.

Yaşanan bu gelişme, ticaret savaşlarının daha da derinleşeceği yönündeki korkuları artırırken, yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesine neden oldu. Bir süredir yükseliş trendini sürdüren altının ons fiyatı, bu gelişmenin ardından bir kez daha rekor seviyeye ulaştı.

"Başkan Trump'ın müzakere stratejisini ifşa etmeyeceğim"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün yaptığı özel röportajda Çin dışında 14 ülkeyle anlaşma sağlanabileceğini belirtti.

Çin ile henüz bir anlaşmaya varılmadığını ifade eden Bessent, yüzde 145'i aşan gümrük vergilerinin kalıcı olmayabileceğine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Sanırım hiç kimse bunların uzun vadede sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor. Ancak Başkan Trump'ın müzakere stratejisini ifşa etmeyeceğim" dedi.

Bessent ayrıca, Çin’in ABD Hazine tahvillerindeki güçlü pozisyonunu ekonomik bir tehdit unsuru olarak kullanma ihtimaline dair herhangi bir risk görmediğini vurguladı.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada Trump’ın Çin ile ticaret ve gümrük anlaşmasına açık olduğunu belirterek,

"Top artık Çin'in sahasında. Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor, biz onlarla anlaşma yapmak zorunda değiliz." sözlerini kullandı.

Leavitt ayrıca, ABD'nin karşı misillemede bulunmayan ülkelerle ticaret anlaşmaları için yürüttüğü müzakerelerin sürdüğünü, bazı anlaşmaların yakın zamanda kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.

Piyasalarda Gözler Fed Başkanı Powell’a Çevrildi

Tarifelerin küresel ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik soru işaretleri halen devam ederken, yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalardan Banka'nın geleceğe yönelik projeksiyonlarına dair ipuçları arıyor.

Analistlere göre, para piyasalarında bu yıl için toplamda dört faiz indirimi beklentisi halen geçerliliğini koruyor, ancak bu öngörülerin zayıfladığı da ifade ediliyor.

Veri gündeminde, Fed New York Şubesi tarafından açıklanan imalat endeksi nisanda eksi 8,1 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin üzerinde bir düşüş sergiledi.

Büyük Amerikan bankalarının ilk çeyrek finansal sonuçları da yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Bank of America’nın net karı yüzde 10,8, Citigroup’un net karı ise yüzde 21 oranında artarken; Bank of America hisseleri yüzde 3,60, Citigroup hisseleri ise yüzde 1,76 oranında değer kazandı.

Altın Yeni Rekorunu Kırdı

ABD ile Çin arasında süregelen tarife gerilimi, Çin’in hava yolu şirketlerine Boeing’den uçak alımını durdurma talimatı verdiği yönündeki haberlerle yeni bir boyut kazandı. Bu gelişme sonrasında Boeing hisselerinde yüzde 2,36'lık bir değer kaybı yaşandı.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33’e gerilerken, altının ons fiyatı dün 3.230 dolardan kapanmasının ardından bugün 3.292 dolara yükselerek tarihi bir zirveye ulaştı. Şu dakikalarda altının onsu 3.289 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3’lük düşüşle 99,7 seviyesine gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1,4’lük azalışla 63,5 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında ise satış ağırlıklı bir seyir görüldü. S&P 500 endeksi yüzde 0,17, Nasdaq yüzde 0,05 ve Dow Jones yüzde 0,38 oranında düşüş kaydetti. ABD endeks vadeli kontratları ise güne negatif başlangıç yaptı.

Avrupa’da Gözler Enflasyon Verisine Çevrildi

Avrupa borsalarında Trump’ın tarifelerde esnek olunabileceğine dair açıklamaları risk iştahını bir miktar artırırken, bugün yatırımcıların odağında Avro Bölgesi’nde açıklanacak enflasyon verisi yer alıyor.

Analistler, küresel ticaret savaşlarının Avrupa ekonomisi üzerindeki kısa vadeli etkilerinin izleneceğini ve yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası kararlarının yakından takip edildiğini belirtiyor.

Avrupa’da büyüme endişelerinin yanı sıra enflasyondaki düşüş eğilimi, ECB’nin alacağı kararlar üzerinde belirleyici rol oynayacak gibi görünüyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ECB’nin yarın faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dün itibarıyla İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 1,41, Almanya DAX 40 yüzde 1,43, Fransa CAC 40 yüzde 0,86 ve İtalya FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,39 oranında yükseldi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar ise güne karışık bir görünümle başladı.

Asya Piyasaları Çip Krizi ve Verilerle Sarsıldı

Asya borsaları, ABD'nin çip ihracatına getirdiği yeni sınırlamalar ve makroekonomik verilerdeki dalgalı görünümün etkisiyle düşüş yönlü seyretti. ABD-Çin arasındaki restleşmelerin artması, bölge piyasalarında belirsizliği artırdı.

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Ancak ABD'nin ticaret tarifeleri ve ihracat kısıtlamaları nedeniyle önümüzdeki dönem için belirsizlikler yoğunlaştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güneydoğu Asya’daki önemli ticaret ortaklarını kapsayan diplomatik turuna devam ediyor. Şi, Vietnam’dan sonra Malezya’yı ziyaret etti.

Bu arada Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, ABD tarifelerinin Japon ekonomisini olumsuz etkilemesi durumunda Banka'nın müdahalede bulunabileceğini açıkladı.

Veri tarafında, Çin’in ilk çeyrek büyümesi çeyreklik bazda yüzde 1,2 olarak kaydedildi. Sanayi üretimi ise mart ayında yıllık yüzde 7,7 artarak beklentileri aştı. Japonya’da ise şubat ayı çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 4,3, yıllık yüzde 1,5 artarak öngörülerin üzerinde geldi.

Kapanışa yaklaşılırken Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 0,86, Güney Kore Kospi yüzde 0,75, Hong Kong Hang Seng yüzde 2,53 ve Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 oranında değer kaybetti.

Borsa İstanbul’da Satış Baskısı Hakim

Yurt içi piyasalarda ise dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.393,79 puandan tamamladı. VİOP’ta işlem gören BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise akşam seansında yüzde 0,1 oranında gerileyerek 10.381,00 puana indi.

Dolar/TL kuru, dün yüzde 0,1 artarak 38,0840 seviyesinden kapanırken; bugün bankalararası piyasada güne yüzde 0,1'lik artışla 38,1140 seviyesinden başladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistiklerinin, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi ve İngiltere’deki enflasyon verileri ile ABD’de açıklanacak sanayi üretimi rakamlarının öne çıktığını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyeleri destek, 9.500 ile 9.600 puan ise direnç olarak öne çıkıyor.

Bugün Piyasalarda Takip Edilecek Veriler Şöyle:

09.00 İngiltere, Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, Mart ayı Konut Satış İstatistikleri

11.00 Avro Bölgesi, Şubat ayı Cari İşlemler Dengesi

11.30 İngiltere, Şubat ayı Yıllık Konut Fiyat Endeksi

12.00 Avro Bölgesi, Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.00 ABD, Haftalık Mortgage Başvuruları İslam Memiş'ten altın ve piyasa yorumu

15.30 ABD, Mart ayı Perakende Satışlar

16.15 ABD, Mart ayı Kapasite Kullanım Oranı

16.15 ABD, Mart ayı Sanayi Üretimi

20.15 ABD, Fed Başkanı Powell’ın Konuşması