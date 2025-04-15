CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbenin ülke ekonomisine büyük darbe vurduğunu söyleyen Özgür Özel " Darbe nedeniyle Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 45 milyar doları, yani 1 trilyon lirayı cayır cayır yaktı. 10 yıl geriye dönük ödeyeceğiniz borçlar, boşuna katlandı. Darbenin herkese maliyeti 20 bin lira. Yeni doğan bebek 20 bin lira borçla doğdu. Emeklilerin, herkesin cebinden 20 bin lira alındı"dedi.

Özgür Özelel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmamoğlu bir an önce yargılanmalı, cezası ne ise verilmeli " sözlerini kıymetli bulduğunu, ancak ne tarafta oldugunu açıklaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Sayın Devlet Bahçeli, onlara sandıksız Türkiye istiyorlar, onlara mı destek oluyorsun, Yoksa demokrasiden yana mı duruyorsun?"