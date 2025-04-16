TRT1 ekranlarında yayınlanan "Teşkilat" dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek verdikten sonra dizinin kadrosundan çıkarılarak işine son verilmişti. Bu gelişme hala gündemdeki yerini korurken, Pusat'ın kariyerinde yeni bir dönüm noktası daha yaşandı. Bugün ise dikkat çeken bir başka gelişme yaşandı.

CAybüke Pusat'ın uzun bir süredir rol aldığı "Chaplin" adlı tiyatro oyunu iptal edildi. Maximum Uniq'te sahnelenecek olan oyunun biletleri tükenmek üzereyken, organizasyon şirketi MSP Yapım'dan yapılan açıklama ile bilet alan tüm seyircilere oyunun iptal edildiği bildirildi. Oyunun iptal edilme kararının ardından izleyicilere, MSP Yapım'ın talebi doğrultusunda organizasyonun iptal olduğu duyuruldu.

Mesajda şu ifadelere yer verildi: Değerli İzleyicilerimiz;

"19 Nisan tarihinde Maximum Uniq Hall 'de gerçekleşecek olan Chaplin adlı etkinlik organizatörden gelen talep doğrultusunda iptal edilmiştir. Etkinlik için satın almış olduğunuz bilet(ler)iniz iptal edilmiş olup, geri ödeme işlemi 7-10 gün içerisinde gerçekleşecektir.

Gişeden bilet alan izleyicilerimiz etkinlik gününe kadar gişeden işlemyapabilirler.

Bilginize."