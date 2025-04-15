Kanal D'nin sevilen ve merakla izlenen dizisi Uzak Şehir'de Cihan Albora'nın sevgilisi Mine'si Mine Kılıç sosyal medya hesabından veryansın etti.

Oyuncunun karakterine ve yazılan senaryoya sinirlenen dizinin sevenlerinin, ünlü oyuncuya, çevresine ve hatta 10 yaşındaki yeğenine kadar ulaştıklarını belirtti.

Mine Kılıç yapılan yorumlara isyan ederken, işi farklı boyuta taşıyan kişiler hakkında da hukuki işlem başlatacağını belirtti. Ayrıca senaristle arkadaş olduğunu ve bunun için torpil iddialarının gündeme geldiğini ise kesin bir dille reddetti.

Ünlü oyuncu Mine Kılıç paylaşımlarında, "Ülke gündemi bu haldeyken bu story'i atmaktan sizin adınıza utanıyorum, 10 yaşındaki yeğenime kadar tuhaf tuhaf mesajlar ve videolar bölüm bittikten sonra atamazsınız. Bana attıklarınıza gülüp geçiyorum fakat artık ailesel birşeye dönüştüyse bu artık yasal işlemler başlatılacak" dedi.

"SENARİST BENİM ARKADAŞIM DEĞİL"

Gelen mesajlara sinirlenen oyuncu açıklamasının devamında ise, "Özellikle gençler bunlara yaptırımlarına hukukta bir bakın, bu mesajları sonra yollayın. İkinci olarak çamur at izi kalsın politikasından bir vazgeçin, senaristimiz Gülizar hanım benim arkadaşım değil, yakınım değil, yapım şirketimizde böyle amatör çalışan bir yapım şirketi değil, karakterimin anlaşması onaylandıktan sonra kendisiyle okuma provasının toplantısında tanıştık ve orda bıraktık" hakkında çıkan iddiaları reddetti.