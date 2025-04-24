Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası akşam saatlerinde İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde bulunan kriz merkezini ziyaret etti. Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül ve yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TESİSLERDE KALANLARI ZİYARET ETTİ

Daha sonra Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri’nde geceyi orada geçiren vatandaşları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etmesinin ardından çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kağıthane’deki ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.