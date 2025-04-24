Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi, Pusula Caddesinde meydana geldi. Mehmet K., iddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan İsmail D. ve Ahmet E. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet K., yanında bulunan silahla İsmail D. ve Ahmet E.’yi yaraladı. Bu sırada olay yerinde devriye yapan ve ismi öğrenilemeyen bir bekçi Mehmet K.’yı silahla bacağından vurdu. Çevredekiler ve bekçinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İsmail D.’nin durumunun ağır olduğunu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.