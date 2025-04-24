Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeni ile ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır” ifadelerine yer verdi.

Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeni ile ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. + pic.twitter.com/nE1nQnfiCw — TC Tekirdağ Valiliği (@tekirdaggovtr) April 23, 2025