Abbas Satır

TBMM'nin açılışının 105. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda siyasi isimler bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu olması nedeniyle resepsiyona katılmadı. Ayrıca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul’daki deprem nedeniyle resepsiyona katılmadı.

Bu yılki resepsiyonun süpriz konuğu DEM Parti oldu. 11 yıl sonra TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna katılım sağlayan DEM Parti, eş genel başkan düzeyinde temsil edildi. Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, grup başkanvekilleriyle birlikte resepsiyona katıldı. Bu katılım, 2014 yılından sonra Kürt siyasetinin eş genel başkan düzeyinde Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katıldığı ilk örnek oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da resepsiyona katılan liderler arasındaydı. Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan ile tokalaşarak selamlaştı. Ayrıca, tedavisi yoğun bakımda süren TBMM Başkanvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah yardımcısı olsun Sırrı Bey'in" dedi.

MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan da DEM Parti Eş Genel Başkanlarıyla tokalaşarak katılımlarını gösterdi.

KİMLER VARDI

TBMM'nin açılışının 105. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları, siyasi partilerin yöneticileri, milletvekilleri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, yabancı misyonların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.