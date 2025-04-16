Manş Denizi ilk kez bir kadın pilot tarafından geçildi

Havacılık tarihinin önemli gelişmelerinden biri, Manş Denizi'nin geçilmesi olmuştur. İlk kez 1909 yılında Fransız Louis Bleriot tarafından geçilen Manş Denizi 16 Nisan 1912 yılında ilk kez bir kadın pilot tarafından geçildi.

Lenin, Bolşevik Devrimin yapılması çağrısında bulundu

1917 Şubat Devrimi ve Çar II. Nikolay'ın tahtan inmesi sonucunda İsviçre'de sürgünde bulunan Bolşevik lider Lenin, Rusya'ya dönerek Sosyalist Devrimin başlatılması çağrısında bulundu. İsviçre'den Almanya'ya geçen Lenin, İsveç ve Finlandiya üzerinden seyahat ederek 16 Nisan 1917 tarihinde Petrograd'a ulaştı. Ekim ayında Lenin önderliğinde başlatılan ayaklanma sonucunda Sovyetler Hükümeti kuruldu. Kurulan Hükümet, Sovyetler Birliği'nin I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesine karar verdi. Sovyetler Birliği'nin savaştan çekilmesi Kafkasya Cephesi'nde Ruslarla mücadele eden Osmanlı İmparatorluğunu rahatlattı.

II. Anzavur İsyanı bastırıldı

Hilafet Ordusu adıyla da bilinen Kuvva-yi İnzibatiye, Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Mustafa Kemal önderliğindeki ulusal mücadeleye karşı İstanbul Hükümeti tarafından kurulmuş ve Kuvva-yi Milliye'yi yok etmekle görevlendirilmişti. İngilizlerin maddi destekleri ve teşvikleri sonucunda oluşturulan Kuvva-yi İnzibatiye'nin başında Süleyman Şefik Paşa bulunuyordu. Kuvva-yi İnzibatiye bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Anzavur ile Süleyman Şefik Paşa arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında Süleyman Şefik Paşa görevi bırakarak İstanbul'a döndü. Bu gelişme sonrasında kuvvetlerin başına Ahmet Anzavur geçti. Anzavur, Şubat 1920'de harekete geçerek Biga, Manyas, Ulubat, Susurluk, Bandırma ve Karacabey'de kontrolü ele geçirdi. Batı Cephesi'nin oluşturulması ve Yunan ilerleyişinin durdurulmasını geçiktiren bu isyan, Çerkes Ethem ve Danişmentli İsmail Efe'nin komutasındaki Kuvva-yi Seyyare birlikleri tarafından 16 Nisan 1920 tarihinde bastırıldı.

Yavuz Zırhlısı Davası'nda İhsan Eryavuz ceza aldı

29 Ekim 1914 tarihinde Karadeniz'e açılarak Rus limanlarının bombalanmasında görev alan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na girmesine sebep olan savaş gemilerinden Yavuz Zırhlısı'nın onarım işinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda dönemin Bahriye Vekili İhsan Eryavuz ceza aldı. Yavuz-Havuz Davası olarak bilinen bu dava, Türkiye'nin bakan mahkum ettiren ilk yolsuzluk davasıdır. 16 Nisan 1928 tarihinde sonuçlanan davada İhsan Eryavuz'a iki yıl ağır hapis ve iki yıl memuriyetten men cezası verildi.

Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu

İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı yıkımın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve savaştan zarar gören Avrupa devletlerini Marshall Planı çerçevesinde yeniden kalkındırmak amacıyla 16 Nisan 1948 tarihinde Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OEEC) kuruldu. Avusturya, Belçika, Danimarka, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve Batı Almanya'nın üye olduğu örgüt, Marshall Planı çerçevesinde alınacak yardımlarını tahsis etmek, ekonomik stratejileri planlamak ve uygulamakla görevliydi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için halk oylaması yapıldı

Kuvvetler ayrılığına dayalı başkanlık tipi hükümet sistemi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'de kabulü için 16 Nisan 2017 tarihinde referandum yapıldı. Referandum sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş kabul edildi ve 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.