EBRU APALAK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edilmesi için 29 Mart’ta İstanbul Maltepe Mitingi’nde imza kampanyası başlattı.

CHP, kampanya ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs 2023 seçiminde aldığı 27,73 milyon oy kadar imza toplamayı hedefliyor.

CHP, İMAMOĞLU İÇİN ANKARA’DA İKİ MİLYON İMZA TOPLAMAYI AMAÇLIYOR

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, başkentte İmamoğlu için şu ana kadar verilen imza sayısını SONSÖZ’e açıkladı. Ankara’da iki haftada 190 bin kişinin İmamoğlu’nun tahliye edilmesi için imza verdiğini söyledi.

Erkol, CHP’nin yanı sıra yurttaşların, derneklerin ve sendikaların da imza toplayarak partiye ileteceğini hatırlattı. Bu imzaların, açıklanan 190 bin sayısına dahil olmadığını belirterek, “Muhtemelen bu rakam daha da yukarılara tırmanacak. Havaların düzelmesiyle birlikte bütün örgüt imza kampanyasına odaklanacak. Bu rakamın en az iki milyon olmasını hedefliyoruz.” dedi.

YENİMAHALLE’DE 36 BİN KİŞİ İMZA VERDİ

Başkan Erkol, Ankara’nın nüfus bakımından en büyük beş ilçesinde İmamoğlu’nun tahliyesi için verilen imza sayılarını SONSÖZ ile paylaştı.

Erkol’un verdiği bilgiye göre, Ankara’da en çok imza, 2009’dan bu yana dört yerel seçimi de CHP’nin kazandığı Yenimahalle’de, 36 binle toplandı. Yenimahalle’yi sırasıyla Çankaya (26 bin), Mamak (23 bin), Etimesgut (22 bin) ve Keçiören (18 bin) izledi.

CHP, 23 Mart’ta yaptığı ön seçimde 15,5 milyon yurttaşın oyuyla İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak belirlemişti. 29 Mart’ta Maltepe’deki mitingde herkesi imza vermeye çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Mart’ta İmamoğlu'nun memleketi olan Trabzon’un Akçaabat ilçesinde kampanyayı sürdürmüştü. Akçaabat’ta ise ilk imzayı İmamoğlu’nun 96 yaşındaki hemşerisi Rukiye Köroğlu vermişti.

CHP, ADAY ÖZGÜR, SANDIK HAZIR OLSUN DİYE İMZA TOPLUYOR

CHP’nin 19 gün önce imzaya açtığı metinde şu ifadeler yer alıyor:

“Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşmasını; demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz ve hukuksuz düzen artık son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek için imza veriyorum