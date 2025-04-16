İsa GÖK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"24 Mart 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartları Tebliği ile pancardan şeker üretimi alanında dört yeni meslek standardı yürürlüğe girmiştir. Şeker Pancarı Bıçakçısı, Şeker Pancarından Ham Şerbet Üretim Operatörü, Şeker Pancarından Koyu Şerbet Üretim Operatörü ve Şeker Pancarı Ham Şerbet Filtrecisi mesleklerinin yer aldığı bu standartlar, şeker üretimi sektöründeki nitelikli iş gücünün artırılmasına katkı sağlayacaktır.”

Yeni standartlarla ilgili olarak İsa GÖK şunları da ekledi:

"Bu standartlar, çalışanların sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri net bir şekilde tanımlamakta, sektörün eğitim ihtiyaçlarına da ışık tutmaktadır. Aynı zamanda, iş sağlığı ve güvenliği ile kalite ve verimlilik alanlarında da önemli katkılar sunacaktır."

İsa GÖK ayrıca, şeker sektöründeki çalışanların meslek tanımlarına uygun şekilde belge alacaklarını ve belgelendirme sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti:

"Pancar şekeri imalatında görev yapan tüm çalışanlarımızın, kendi mesleklerine uygun şekilde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması sağlanacak, doğru ve güvenilir belgelendirme uygulamaları hayata geçirilecektir."

Yeni meslek standartları, sadece şeker üretimi sektörünü değil, Türk sanayisinin genel verimliliğini artıracak. Bu sayede, iş gücü piyasasında kalitenin yükselmesi ve işverenlerin nitelikli personele daha hızlı ulaşması sağlanacak. Ayrıca, uluslararası rekabet gücünü artırmak adına Türk şeker sektörü daha güçlü bir konuma gelmiş olacak.

İsa GÖK açıklamasında son olarak, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası olarak, sektördeki ihtiyaçlara duyarlı, çalışanların haklarını ön planda tutan bir anlayışla, ulusal yeterlilik ve belgelendirme çalışmalarına öncülük etmeye devam edeceklerini belirtti.