Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 3,5 puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya çıkardı. Bununla birlikte, gecelik borç verme faizi yüzde 46’dan yüzde 49’a, borçlanma faizi ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltildi.

FAİZ KORİDORU GENİŞLETİLDİ

Merkez Bankası, gecelik borçlanma faizini yüzde 44,5’e, gecelik borç verme faizini ise yüzde 49’a çıkararak faiz koridorunu hem yukarı taşıdı hem de genişletti. Bu adım, piyasadaki likidite yönetimini güçlendirmeyi hedefliyor. Bankalara geçici likidite sağlamak amacıyla uygulanan geç likidite penceresi ise bu düzenlemeye dahil edilmedi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

PPK açıklamasında, enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği, nisan ayında ise temel mal enflasyonunda sınırlı bir artış, hizmet enflasyonunda ise yatay bir seyir beklendiği ifade edildi. İlk çeyrekte iç talebin öngörülenden daha güçlü seyrettiği ve enflasyonu düşürücü etkisinin sınırlı kaldığı belirtildi.

TCMB, küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin, emtia fiyatları ve sermaye akımları üzerinden dezenflasyon sürecini etkileyebileceğine dikkat çekti. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının hâlen risk oluşturduğu vurgulandı.

EĞİLMEZ: "GÖRÜNTÜ İLE GERÇEK ARASINDAKİ FARK KALKTI"

Ekonomist Mahfi Eğilmez, son faiz kararlarını değerlendirdiği yazısında, Merkez Bankası’nın yeniden haftalık repo ihalesi yöntemine dönerek doğru bir adım attığını ifade etti. Eğilmez, bu uygulama ile birlikte faiz oranında görünürde bir artış olsa da teknik olarak yıllık bazda gecelik faize göre hafif bir düşüş yaşandığını belirtti.

Eğilmez, Merkez Bankası’nın uygulama yöntemini sık sık değiştirmesinin güven kaybına yol açabileceğini ifade ederek, “Doğruya dönüş yapıldı. Ancak TCMB’nin politika faizi hangi yöntemle açıklanıyorsa uygulamanın da o yöntemle sürdürülmesi gerekir,” değerlendirmesinde bulundu.